Ambra Senatore en nostalgie

Voici le retour d’Ambra Senatore en solo. Un moment tout en connexion vers ses racines, vers son être intérieur et profond, empli d’objets et d’histoires.

Sa dernière pièce réunissait douze danseurs et danseuses exceptionnelles, mais sa prochaine revient en quelque sorte aux sources : sources d’elle-même, une femme à l’ancrage profond dans une identité culturelle entre voyages, départs et retours, une femme qui se construit entre plusieurs appartenance, une femme qui bâtit des univers, invente des histoires, et bientôt se cherche une autre aventure. Elle fait mûrir ici une réflexion entamée il y a trois ans, qui l’amène à retrouver des personnes, des ancêtres, des objets anciens et des objets d’aujourd’hui, à interroger des autrices… De quoi sommes-nous constitués, qui sont celles et ceux qui nous habitent, quels sont nos espaces ? Ambra Senatore nous ouvre ses récits et ses fictions qu’elle emboîte avec malice et délice.

Nathalie Yokel