Chaillot Expérience #3 : CabaretS

Avec la complicité de François Chaignaud, le Théâtre National de la Danse dédie son troisième Chaillot Expérience de la saison aux CabaretS.

Depuis quelques années, le cabaret s’est paré de lettres de noblesse au point de sortir de ses lieux dédiés et de s’épanouir de plus en plus fréquemment sur toutes les scènes. Lui dédiant son troisième Chaillot Expérience de la saison, le Théâtre National de la Danse n’y fait pas exception. Au programme, deux jours de spectacles, de concerts, de performances, d’expositions, d’ateliers, déclinés atour de la danse et du chant avec François Chaignaud et ses complices, deux jours d’immersion dans l’univers de la nuit, ses paillettes, ses plumes et ses extravagances. Il s’agira ainsi de découvrir les photographies de l’artiste visuel Monsieur Gac, les costumes de scène du comédien, chanteur et styliste Romain Brau, d’assister aux performances musicales et au concert de Nosfell, aux performances de beatbox d’Aymeric Hainaux, de participer à des ateliers de maquillage, de voix ou de costumes et plumes.

Musique sacrée et cabarets festifs

Quant au cabaret à proprement parler, Monsieur K présentera sa nouvelle aventure artistique La Barbichette, ainsi qu’un loto festif et déjanté, Roman Brau une adaptation de son premier spectacle musical Romain Brau allume les étoiles, Olivier Normand son seul-en-scène cabarettique Vaslav. Ces trois artistes sont passés par le célèbre Madame Arthur. Last but not least, François Chaignaud et son complice Geoffroy Jourdain mettront en scène dans In absentia douze interprètes mêlant intimement chant et danse pour une plongée au plus près de la musique sacrée de la Renaissance, avant que tous les artistes de la pièce closent ce Chaillot Expérience avec un cabaret joyeux dans le Foyer de la Danse, fait de dragshows et de voyages dans le temps, avec notamment Patachtouille, Flor Paichard ou PowerBeauTom et mené par François Chaignaud et Romain Brau.

Delphine Baffour