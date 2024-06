« Sur un fil », chorégraphie de Claire et Antho

Claire Théault et Anthony Figueiredo forment le couple le plus reconnu du PAF. Fini les shows TV, voici maintenant une création scénique inspirée de leur parcours et de leurs trouvailles.

Après la France, ils ont écumé presque tous les « Incroyables Talents » d’Europe : leur duo, entre danse, théâtre gestuel et ingénieux dispositif vidéo, a frappé les esprits par sa capacité à raconter des histoires, et à inventer de nouveaux formats. Claire et Antho se sont en effet démarqués à travers des mises en scène où la perspective, grâce à la profondeur de champ, joue un grand rôle pour créer des effets d’échelle étonnants. Aujourd’hui, ils poursuivent leur démarche en dépassant le format du « sketch » pour une dramaturgie plus ambitieuse. C’est dans la peau de deux personnages solitaires qu’on les retrouve, bagages en main, comme au bord du voyage. Comment poursuivre leur traversée, entre souvenirs, et rêves à partager ensemble ? Un nouveau défi pour Claire et Antho, à relever avec toute la poésie qui les caractérise.

Nathalie Yokel