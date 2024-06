« Cabane » par le chorégraphe Lionel Bègue

Lionel Bègue évoque les jeux de son enfance dans la pièce Cabane, quatuor pour réinventer le monde.

Des cabanes, on en explore et on en construit dans l’enfance avec ses frères et sœurs, avec ses amis, grâce à des bouts de bois ou des couvertures. Elles sont les traces d’aventures collectives, et constituent de fabuleux écrins pour des jeux et des mondes imaginaires. Lionel Bègue, chorégraphe passé entre autres chez Odile Duboc, François Raffinot ou Sylvain Groud, raconte dans une pièce jeune public les cabanes construites avec ses quatre frères dans sa Réunion natale. Dans un quatuor imprégné de souvenirs, il retrace la création de ces objets en perpétuelle transformation, source de petites utopies grâce à quelques éléments de végétation, aux gestes et à l’espace scénique. Ensemble, ils font jaillir la force de ces en-commun, évoquant la spontanéité et une folie enfantine.

Belinda Mathieu