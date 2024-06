« Au nom du rêve #2 » d’Eric Oberdorff

Créée en 2023, la pièce clôt le cycle d’Éric Oberdorff sur les utopies.

Éric Oberdorff est chorégraphe, pédagogue, réalisateur de films, metteur en scène d’opéra… Quelle que soit la forme, son travail engage une réflexion sur l’humain, sur la famille, le groupe ou la collectivité, et leurs modes de développement, utopiques ou dystopiques. Au nom du rêve # 2 clôt explicitement son cycle sur les utopies, s’appuyant sur nos mobilités contrariées, sur ce que l’actualité impose comme rétrécissements sur nos corps et nos esprits. Dans un esprit participatif, le chorégraphe amène un groupe de danseurs et de danseuses à explorer le sentiment et la sensation d’enfermement, d’un point de vue psychologique et physique. La danse devient le meilleure prétexte à la libération, emportant les énergies dans toutes leurs diversités.

Nathalie Yokel