« Dé-corrélation / Corrélation », chorégraphie Aurore Gruel

La chorégraphe Aurore Gruel et le compositeur Hervé Birolini s’associent pour un diptyque danse-musique qui renouvelle le lien entre les deux arts.

Entre la compagnie Ormone (Aurore Gruel) et Distorsions (Hervé Birolini), les habitudes de travail sont déjà bien anciennes. Mais ce projet a pour ambition de poser autrement encore les relations danse-musique, au-delà de la longue histoire qui a vu la danse dépendre des librettistes et des compositeurs pour exister. C’est une expérience de regard et d’écoute que proposent les deux créateurs, avec la complicité des lumières de Floxel Barbelin. En solo, la danseuse ouvre en silence sur un corps en transformation, entre apparitions et disparitions, sculpté par les ombres et la lumière. L’enjeu de la deuxième partie et de faire exister la musique à travers une composition originale réalisée à partir des sons du corps. Dé-corrélée du temps de monstration de la danse, la musique existe et la fait exister autrement, dans un dialogue qui s’invente aussi dans l’esprit du spectateur.

Nathalie Yokel