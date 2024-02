Sullivan Fortner dans la grande tradition du jazz

Avec Sullivan Fortner, voilà un concert on ne peut plus recommandé à tous ceux qui aiment le jazz, dans sa longue et belle tradition.

Solo Game, c’est le titre de son album paru voici quelques mois sur ArtWork. Grandi dans le sillon de La Nouvelle-Orléans, le pianiste qui a notamment œuvré auprès de Roy Hargrove et Cécile McLorin Salvant y déploie en deux disques une personnalité à double facette. D’un côté, Sullivan Fortner tâte de tous les claviers (Moog, Rhodes, Celesta…), et joue des effets électroniques, avec de bonnes surprises à la clef. De l’autre, il se met derrière le tabouret pour un piano solo dans la grande tradition, où il parcourt avec élégance et érudition des standards de toute époque, Stevie Wonder pour commencer et Duke Ellington histoire d’en terminer. C’est sans nul doute cette face-là de sa personnalité que celui qui a été distingué par Downbeat (première place dans Rising Star Piano et Rising Star Jazz Artist) devrait présenter. Ce qui promet un concert des plus classieux, et sans doute des plus courus tant ce talent fait désormais beaucoup parler de lui.

Jacques Denis