Dave Holland Trio au New Morning

Le contrebassiste Dave Holland revient dans la salle des Petites-Écuries un an après un passage remarqué avec son trio centré sur la guitare.

Contrebassiste référence, à la sonorité profonde, à l’articulation aussi ferme que délicate, Dave Holland mène depuis des décennies des groupes qui ont toujours été très convaincants. Son trio l’associe au guitariste — moins jazz que blues rock dans ses inspirations — Kevin Eubanks (frère du tromboniste qui fit longtemps partie de son quintet) et au batteur Marvin Smitty Smith. Soit deux anciens affiliés du M-Base de Steve Coleman qui tirent la formation hors de la zone de confort du swing pour la faire passer par les secousses de la distorsion et les complexités des mètres impairs. Sur la foi de son passage par ce même club l’an dernier, on peut prendre ses places sans crainte.

Vincent Bessières