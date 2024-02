El Comité, un aréopage de musiciens natifs de Cuba

Régulièrement présenté comme le all-stars des quadras du jazz afro-cubain, El Comité réunit un aréopage de musiciens natifs de Cuba qui fait des étincelles sur scène.

Tous ont fait leurs classes auprès des grandes figures de la musique cubaine, de Chucho Valdès à Omara Portuondo. Le collectif El Comité réunit le pianiste Rolando Luna, le batteur Rodney Barreto, le percussionniste Yaroldy Abreu, le bassiste Gaston Joya et brille des feux combinés du trompettiste Carlos Sarduy et du saxophoniste Irving Acao en première ligne. Pimenté aux rythmes traditionnels, éclatant et généreux, leur jazz spectaculaire éclate d’une vitalité communicative, dans la grande tradition du genre, modernisée, dans l’écriture, par certains apports plus contemporains. Nouvel album attendu en mai !

Vincent Bessières