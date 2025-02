Une innovation essentielle : StudioD

Imaginé par Anne Sauvage, directrice de l’Atelier de Paris – CDCN, StudioD est une plateforme numérique solidaire de mise en relation gratuite entre les compagnies professionnelles et des espaces de travail disponibles qui sont prêtés gracieusement.

« Créé en juin 2020, à la suite des confinements et à la difficile réintégration des lieux de travail pour les chorégraphes et les interprètes, puis à l’affluence des projets en attente, StudioD, comme « dépannage » et comme « danse », est une plateforme collaborative qui se développe grâce à la participation des structures et des compagnies. Depuis, trente-cinq lieux partenaires ont répondu présent et ont intégré cet outil innovant. Certains CCN et CDCN, des scènes conventionnées, des scènes nationales, mais aussi des petites structures indépendantes, théâtres de ville, centres d’animation, conservatoires. Le principe est simple : Il suffit d’aller sur le site de StudioD, de choisir la date et la ville. Chaque lieu est autonome dans ses choix. Certains opèrent une sélection sur l’artistique, d’autres non.

Un nouveau programme pour l’émergence

Depuis 2024, un nouveau programme intitulé StudioD Emergence, mécéné par la Caisse des Dépôts, soutient particulièrement les jeunes compagnies qui sont celles qui ont le plus de difficulté à accéder à des espaces de travail – et particulièrement aux plateaux leur permettant de finaliser leur création. Les équipes artistiques peuvent formuler des « vœux » (qui correspondent à des périodes de travail de cinq jours) sur StudioD, associés à des studios ou des plateaux et des créneaux. Une trentaine de compagnies ont déjà été sélectionnées pour 2024 et pendant quarante semaines, des plateaux de théâtre ou des studios de danse sont mis à disposition dans vingt-trois lieux de création engagés dans le soutien à la relève chorégraphique. L’accompagnement de la Caisse des Dépôts va se prolonger sur trois ans jusqu’à fin 2027, et touchera 40 compagnies, 70 semaines et 35 lieux. Le prochain appel à projet a lieu dès maintenant. »

Propos recueillis par Agnès Izrine