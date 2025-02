Fort du succès de sa première édition, le temps fort BOOST imaginé par les Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis pour fêter les danses urbaines, revient faire vibrer les communes d’Est Ensemble.

Créé l’année dernière par les Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis et l’Établissement Public Territorial Est Ensemble en écho aux premières épreuves de Breaking de l’histoire des Jeux Olympiques, le temps fort BOOST consacré aux danses urbaines revient pour une nouvelle édition. Pendant une semaine, le hip-hop, le krump, le clubbing et bien d’autres disciplines chorégraphiques nées en dehors des institutions, vont à nouveau se déployer à Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville.

Toutes les danses urbaines

Sont attendus notamment Le rap est une musique de vieux, conférence performée d’Ismaël Métis ; Nulle part est un endroit, découverte ludique et autobiographique du krump orchestrée par la danseuse Nach ; Memento, manifeste électro hip-hop de Mazelfreten ; 3h33 in my room (through the window), solo tout en fluidité de la b-girl Chris Fargeot ; quatre trois, première pièce des spécialistes de locking Andrège Bidiamambu et Seren Kano ; Doom, dans laquelle Théophile Bensusan réunit des interprètes de différentes esthétiques et joue avec le temps en l’étirant ou en l’accélérant ; ou Cour de récrée, spectacle in situ de Bouziane Bouteldja donné dans différents établissements scolaires. Des battles, des films, des workshops ou encore des conférences complètent ce riche programme qui nous invite à bouger et partager au rythme de toutes les danses urbaines.

Delphine Baffour