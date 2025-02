La 4e édition du festival PULSE présentée par l’Atelier de Paris

Le festival PULSE s’engage pour un art et une pratique inclusive qui s’adressent aux enfants… de tous les âges !

PULSE est un festival chorégraphique pour les petits curieux. Il s’adresse à toutes les enfances, de la crèche aux adolescents… Mais il n’est pas interdit aux adultes ! Il se déroule au CDCN Atelier de Paris et hors les murs. Toutes les activités sont proposées en présence d’interprètes LSF-français, aspirant à transmettre d’un même mouvement la danse et l’attention toute particulière dévolue aux personnes sourdes et malentendantes. C’est pourquoi sont programmées trois créations bilingues LSF-français ainsi que des spectacles et des ateliers.

Le respect, l’amour, la solidarité…

Au chapitre des créations, Deux, de Yan Giraldou et Amélie Malleroni, interroge l’amour et l’amitié sur le Concerto pour mandoline de Vivaldi (à partir de 3 ans). Une échappée de Julie Nioche raconte l’histoire d’une danseuse qui passe d’un monde à l’autre (à partir de 3 ans). La petite soldate de Gaëlle Bourges adapte L’Histoire du soldat (I. Stravinsky- C.-F.Ramuz, 1917) en la transposant au féminin (à partir de 9 ans). La programmation comprend également On va s’aimer de Pauline Bigot et Steven Hervouet (à partir de 14 ans), ou Coquilles, première création Jeune public d’Amala Dianor (à partir d’un an)… et les enfants adoreront le fantaisiste Croquette d’Hélène Iratchet (à partir de 6 ans). À noter que Attendez-moi de la BaZooKa, Qui est outsider ? de Julie Nioche ainsi que Coquilles, tournent dans les crèches et établissements scolaires partenaires, de la maternelle au lycée.

Agnès Izrine