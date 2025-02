Dans cette nouvelle création pour sept interprètes, Aina Alegre s’appuie sur la figure de la grande danseuse flamenca Carmen Amaya (1913-1963) pour explorer d’autres filiations artistiques.

« Il y a depuis longtemps dans mon travail une recherche qui se renouvelle sur différentes perspectives autour des corps qui martèlent, qui viennent percuter, qui deviennent sonores, se laissent embarquer par la question du rythme, de la pulsation. Aujourd’hui, j’ai l’impression que Carmen Amaya est à la fois un prétexte pour moi, et un besoin d’affirmer d’autres filiations artistiques que la danse contemporaine. Avec mon équipe de danseurs et danseuses, nous avons fait un travail d’analyse, d’approche sensible, d’imaginaire, de spéculation, pour comprendre sa danse avec nos outils de danseurs contemporains.

Une danse qui se laisse traverser par un fantôme

Nous fabriquons un frottement de langages mais en aucun cas n’essayons de reproduire sa danse. C’est très enrichissant de comprendre comment une culture peut réveiller de nouvelles choses dans mon écriture. Un échange se met en place. Elle fait partie de mon matrimoine, mais je ne suis pas une danseuse de flamenco. Le titre a à voir avec la façon dont, à travers une pièce rituelle, de manière très fugace, on va se laisser traverser par ce fantôme, par cette revenante, par cette figure. C’est quelque chose qui ne dure pas, quelque chose pour moi qu’on ne peut pas saisir. C’est une énergie qui nous incite à tout mettre en œuvre pour qu’elle nous traverse. Je trouve intéressant de revendiquer dans ce titre ce que la danse peut nous faire, qui demeure insaisissable, et pourtant qui reste dans les corps, qui survit. »

Propos recueillis par Nathalie Yokel