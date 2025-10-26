La Terrasse

N°336
octobre 2025
Musiques du monde - Agenda

Stomp casse les codes et brise les œillères

La Cigale

Publié le 26 octobre 2025 - N° 337

Tout autant musiciens qu’acrobates, les huit artistes de Stomp transforment n’importe quel objet en machine à sons.

Attention, tambours majeurs et ambiance épatante : claquements de doigts, bruits de casseroles, collisions de charriots, tout ici est objet de délire musical dans les mains de ces drôles de musiciens. Tonneaux de plastique comme tubes métalliques, poubelles en fer et ballons de basket, des Zippos et même un évier, la troupe créée à Brighton en 1991 par Luke Cresswell et Steve McNicholas trouve matière à créer de la musique en toute chose. C’est tout le propos de ce spectacle qui relève de la performance visuelle, cassant les codes et brisant les normes. De Hong Kong à Barcelone, de Dublin à Sydney, de New-York à Paris, cette fusion parvient à combler un public de toutes les générations. Plus de quinze millions de spectateurs à travers la planète ont vu ce qui est considéré comme un véritable phénomène mondial, mêlant danse et percussions, comédie et théâtre.

Jacques Denis

A propos de l'événement

Stomp
du mardi 9 décembre 2025 au dimanche 18 janvier 2026
La Cigale
120 Boulevard Rochechouart, 75018 Paris

à 20h. Tél. : 01 49 25 89 99

A lire aussi sur La Terrasse

x

