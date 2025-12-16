Le Sunset célébre Django Reinhardt

Pour quatre soirées, le Sunset met en œuvre son savoir-faire pour célébrer la mémoire du génie incontournable Django Reinhardt, en offrant le meilleur du jazz manouche, grâce à une approche transgénérationnelle.

Né à l’initiative de William Brunard, bassiste de Bireli Lagrène, « Django Celebration » vise à faire se rencontrer chaque soir un guitariste reconnu et une figure montante de la guitare manouche. Attention, c’est la crème de la crème de ce genre musical que vous pourrez entendre. Les 21 et 22 janvier, c’est le grand Angelo Debarre qui rencontre le déjà célèbre Adrien Moignard. Puis, les 23 et 24 janvier, le très demandé Samson Schmitt donne la réplique à Hugo Guezbar, dont le talent l’a emmené à travers le monde. Les deux duos seront accompagnés du contrebassiste distingué William Brunard. Autant dire que les amateurs seront comblés par ce projet où l’âme de Django sera bien présente. Parallèlement le label Ouest publiera une série de disques rendant compte de ces rencontres mémorables. Élégance du jeu et raffinement de l’expression seront au rendez-vous dans le célèbre club, où standards et compositions personnelles seront mis à l’honneur.

Philippe Deneuve