Roberto Fonseca en bonne compagnie au Duc des Lombards

Dans la longue tradition des pianistes cubains sevrés de jazz, Roberto Fonseca parvient à exprimer de singulières perspectives.

Pianiste grandi dans le sillon de tutélaires aînés, à commencer par quelques-uns issus du Buena Vista Social Club, Roberto Fonseca ne cesse de surprendre à chaque nouveau disque. A l’automne 2023, il publiait La gran diversión, un voyage au cœur de l’âge d’or de la musique cubaine, où il a embarqué un orchestre au grand complet, y ajoutant quelques invités dont la violoniste Regina Carter. Celui qui s’est retrouvé à l’Olympia est de retour en club. Avec une équipe constituée des cadors du genre latin jazz : le batteur Lukmil Pérez, le bassiste Felipe Cabrera, Jorge Vistel à la trompette et Maikel Vistel au saxophone. Et même pour un duo le 20 décembre le violoncelliste Vincent Ségal. Du bon son en prévision.

Jacques Denis