Roberto Fonseca en bonne compagnie au Duc des Lombards
Duc des LombardsPublié le 20 novembre 2025 - N° 338
Dans la longue tradition des pianistes cubains sevrés de jazz, Roberto Fonseca parvient à exprimer de singulières perspectives.
Pianiste grandi dans le sillon de tutélaires aînés, à commencer par quelques-uns issus du Buena Vista Social Club, Roberto Fonseca ne cesse de surprendre à chaque nouveau disque. A l’automne 2023, il publiait La gran diversión, un voyage au cœur de l’âge d’or de la musique cubaine, où il a embarqué un orchestre au grand complet, y ajoutant quelques invités dont la violoniste Regina Carter. Celui qui s’est retrouvé à l’Olympia est de retour en club. Avec une équipe constituée des cadors du genre latin jazz : le batteur Lukmil Pérez, le bassiste Felipe Cabrera, Jorge Vistel à la trompette et Maikel Vistel au saxophone. Et même pour un duo le 20 décembre le violoncelliste Vincent Ségal. Du bon son en prévision.
Jacques Denis
A propos de l'événementRoberto Fonseca
du vendredi 19 décembre 2025 au dimanche 21 décembre 2025
Duc des Lombards
42 rue des Lombards, 75001 Paris.
Le 19, 20 et 21 décembre à 19h30 et 21h00.
Tél : 01 42 33 22 88.