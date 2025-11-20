La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°337
novembre 2025
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Jazz / Musiques - Agenda

Roberto Fonseca en bonne compagnie au Duc des Lombards

Roberto Fonseca en bonne compagnie au Duc des Lombards - Critique sortie Jazz / Musiques Paris Duc des Lombards
©Roberto Fonseca partagera le 20 décembre l’affiche avec le violoncelliste Vincent Ségal. © Johann Sauty
Roberto Fonseca partagera le 20 décembre l’affiche avec le violoncelliste Vincent Ségal. © Johann Sauty

Duc des Lombards

Publié le 20 novembre 2025 - N° 338

Dans la longue tradition des pianistes cubains sevrés de jazz, Roberto Fonseca parvient à exprimer de singulières perspectives.

Pianiste grandi dans le sillon de tutélaires aînés, à commencer par quelques-uns issus du Buena Vista Social Club, Roberto Fonseca ne cesse de surprendre à chaque nouveau disque. A l’automne 2023, il publiait La gran diversión, un voyage au cœur de l’âge d’or de la musique cubaine, où il a embarqué un orchestre au grand complet, y ajoutant quelques invités dont la violoniste Regina Carter. Celui qui s’est retrouvé à l’Olympia est de retour en club. Avec une équipe constituée des cadors du genre latin jazz : le batteur Lukmil Pérez, le bassiste Felipe Cabrera, Jorge Vistel à la trompette et Maikel Vistel au saxophone. Et même pour un duo le 20 décembre le violoncelliste Vincent Ségal. Du bon son en prévision.

Jacques Denis

A propos de l'événement

Roberto Fonseca
du vendredi 19 décembre 2025 au dimanche 21 décembre 2025
Duc des Lombards
42 rue des Lombards, 75001 Paris.

Le 19, 20 et 21 décembre à 19h30 et 21h00.

Tél : 01 42 33 22 88.

Tous les articles Jazz / Musiques

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur le Jazz

S'inscrire à la newsletter
91000abonnés
0abonnés
44700abonnés
5233abonnés
article suivant

Le pianiste américain Sullivan Fortner performe en trio avec Tyrone Alen II ...
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Jazz / les Musiques

S'inscrire