Christian Olivier, fondateur du groupe mythique Les Têtes Raides, anime le Théâtre Déjazet avec une multitude de musiciens talentueux, mélangeant musique de cirque, poésie et théâtre dans un élan délicieusement festif.

Pour quinze représentations exceptionnelles, le théâtre Déjazet met à l’honneur Christian Olivier. Le spectacle en deux parties prévoit un concert de cet auteur-compositeur suivi d’un autre des Têtes raides dont il est à l’origine. Il interprétera d’abord des chansons de ses propres albums (On-Off/ After-Avant / Le ça est le ça) accompagné des musiciens Martial Bort, Pierre Payan, Elvire Jouve, Clarisse Catarino et Ilia Zelitchonok. Puis le répertoire des Têtes raides, avec des interprètes multiples, musique follement vivante et mouvante qui tiendra en haleine le public. L’homme au galurin noir et à la gorge rauque est poète, chanteur, écrivain et homme-orchestre. Des Têtes Raides au collectif d’artistes Les Chats Pelés, leur signature graphique, de Jacques Prévert à Boris Vian, le parcours de cet artiste iconoclaste a toujours été guidé par la poésie et récompensé par le succès populaire. « Le ça est le ça », son nouvel album solo est une œuvre musicale accessible à tous et qui lui ressemble.

Philippe Deneuve