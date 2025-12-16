Henri Texier et son Blue Roots Quintet

Alors que son dernier album vient juste de sortir, le Henri Texier Blue Roots Quintet compte bien montrer que son leader n’a rien perdu de sa créativité.

À 80 ans, Henri Texier aborde un retour aux sources tout en multipliant les projets novateurs. Avec son quintette hard-bop, qui n’a pas à rougir de ceux des années 60, il n’a jamais semblé aussi épanoui qu’aujourd’hui. « Explorer, découvrir ! », voici ses mots d’ordre. Avec ses fidèles compagnons Sébastien Texier et Gautier Garrigue, phénomène de la batterie, il fait revivre d’anciennes compositions ou embrasse de nouvelles sensations. Au côté du lyrique trompettiste Hermon Mehari et du talentueux pianiste Emmanuel Borghi, il a le pouvoir de poursuivre l’aventure et de remettre en jeu son destin d’improvisateur hors pair. À l’instar des « Healing Songs » (chants de guérison), sortis chez Label Bleu en novembre, il veut apporter une sagesse à ses musiciens et un réconfort à son public, dans ce climat anxiogène. Au New Morning, ce quintette promet un moment suspendu de « légèreté profonde ».

Philippe Deneuve