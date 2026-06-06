Stéphane Barrière nous entraîne dans un monde fantastique et attachant avec « L’homme héron »
Théâtre de l’Arrache-Cœur / Conception et Mise en scène Stéphane Barrière et Aude BirenPublié le 6 juin 2026 - N° 345
Remarqué par Francis Cabrel, le comédien Stéphane Barrière fait de l’homme héron un double poétique qui nous entraîne dans un univers fantasque et attachant.
L’Homme héron est une façon poétique de voir le monde avec la distance d’un oiseau un peu perché. Trop sensible pour exprimer la vie sans le filtre de l’art, l’acteur se raconte à travers son personnage. Il tisse des chroniques sociétales pour rire de nos urgentes inquiétudes. La frénésie de son verbe et son talent de mélodiste font la singularité de son seul en scène. L’homme héron entremêle chanson, textes et spoken word, joyeusement déroutants. Le timbre de sa voix, sur des textes travaillés, offre une dynamique accrocheuse pour une ambiance électro-pop en écho à Supertramp ou Pink Floyd. Ce concert est conçu comme le voyage bienfaisant d’un artiste complet qui s’accompagne au piano. Mettant à profit sa longue expérience de la scène, Stéphane Barrière propose un moment à part accessible à tout public.
Philippe Deneuve
A propos de l'événementL’homme héron
du mercredi 15 juillet 2026 au mercredi 22 juillet 2026
Avignon Off. Théâtre de l’Arrache-Cœur
13, avenue du 58e Régiment d'Infanterie 84000 Avignon
Les 15 et 22 juillet à 12h. Tél : 09 85 09 97 42. Durée : 1h.