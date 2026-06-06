Remarqué par Francis Cabrel, le comédien Stéphane Barrière fait de l’homme héron un double poétique qui nous entraîne dans un univers fantasque et attachant.

L’Homme héron est une façon poétique de voir le monde avec la distance d’un oiseau un peu perché. Trop sensible pour exprimer la vie sans le filtre de l’art, l’acteur se raconte à travers son personnage. Il tisse des chroniques sociétales pour rire de nos urgentes inquiétudes. La frénésie de son verbe et son talent de mélodiste font la singularité de son seul en scène. L’homme héron entremêle chanson, textes et spoken word, joyeusement déroutants. Le timbre de sa voix, sur des textes travaillés, offre une dynamique accrocheuse pour une ambiance électro-pop en écho à Supertramp ou Pink Floyd. Ce concert est conçu comme le voyage bienfaisant d’un artiste complet qui s’accompagne au piano. Mettant à profit sa longue expérience de la scène, Stéphane Barrière propose un moment à part accessible à tout public.

Philippe Deneuve