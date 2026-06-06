La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°344
juin 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Avignon / 2026 - Agenda

« Lennon et McCartney » : Joseph Laurent explore l’amitié entre les deux icones des Beatles

« Lennon et McCartney » : Joseph Laurent explore l’amitié entre les deux icones des Beatles - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Théâtre de l’Arrache-Cœur
©Lennon et McCartney, une amitié revisitée en chansons crédit @ Dounia Ham
Lennon et McCartney, une amitié revisitée en chansons crédit @ Dounia Ham

Théâtre de l’Arrache-Cœur / Texte de Germain Récamier / Mise en Scène Joseph Laurent

Publié le 6 juin 2026 - N° 345

Deux acteurs font revivre l’amitié complexe entre John Lennon et Paul McCartney sur fond de tubes des Beatles. Un biopic fictionnel mettant en scène des retrouvailles rêvées tout en se fondant sur des réalités historiques. 

New-York. 27 novembre 1980. Paul McCartney vient sonner chez John Lennon. Cet événement n’a jamais eu lieu mais l’auteur de cette pièce l’a imaginé. Voici une création qui raconte les Beatles avec leurs plus grandes chansons. C’est aussi le récit d’une amitié qui a changé le monde. Pourtant, cette pièce ne cache rien des tensions dévastatrices qui ont brisé le duo. Quand McCartney serait devenu un homme d’affaires ambitieux, John Lennon aurait fait preuve d’égoïsme et d’hypocrisie avec sa compagne Yoko Ono. Dans cette nouvelle version de la pièce, musiques et paroles sont enchâssées pour raconter l’histoire du groupe iconique. La complicité des acteurs redonne vie à celle de Lennon et McCartney, duo fondateur de la pop anglaise. Et le public, enchanté, reprend en chœur les tubes inoxydables des Fab Four.

 

Philippe Deneuve

A propos de l'événement

Lennon et McCartney
du samedi 4 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon Off. Théâtre de l’Arrache-Cœur
13, avenue du 58° Régiment d'Infanterie, 84000 Avignon

à 16h50. Relâche les 8, 15 et 22 juillet. Tél : 09 85 09 97 42. Durée : 1h15.

Tous les articles Avignon

A lire aussi sur La Terrasse

« Sur les ailes de Darwin », Johnny Rasse et Jean Boucault retracent le parcours du célèbre naturaliste de la Cordillère des Andes jusqu’au Brésil - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Présence Pasteur
Avignon / 2026 - Théâtre - Entretien / Johnny Rasse et Jean Boucault

« Sur les ailes de Darwin », Johnny Rasse et Jean Boucault retracent le parcours du célèbre naturaliste de la Cordillère des Andes jusqu’au Brésil

Avec Sur les ailes de Darwin, les chanteurs [...]

 « Sur les ailes de Darwin », Johnny Rasse et Jean Boucault retracent le parcours du célèbre naturaliste de la Cordillère des Andes jusqu’au Brésil - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Présence Pasteur
x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur Avignon

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
51000abonnés
5367abonnés
article suivant

Stéphane Barrière nous entraîne dans un monde fantastique et attachant avec ...
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur Avignon en Scènes

S'inscrire