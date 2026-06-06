Deux acteurs font revivre l’amitié complexe entre John Lennon et Paul McCartney sur fond de tubes des Beatles. Un biopic fictionnel mettant en scène des retrouvailles rêvées tout en se fondant sur des réalités historiques.

New-York. 27 novembre 1980. Paul McCartney vient sonner chez John Lennon. Cet événement n’a jamais eu lieu mais l’auteur de cette pièce l’a imaginé. Voici une création qui raconte les Beatles avec leurs plus grandes chansons. C’est aussi le récit d’une amitié qui a changé le monde. Pourtant, cette pièce ne cache rien des tensions dévastatrices qui ont brisé le duo. Quand McCartney serait devenu un homme d’affaires ambitieux, John Lennon aurait fait preuve d’égoïsme et d’hypocrisie avec sa compagne Yoko Ono. Dans cette nouvelle version de la pièce, musiques et paroles sont enchâssées pour raconter l’histoire du groupe iconique. La complicité des acteurs redonne vie à celle de Lennon et McCartney, duo fondateur de la pop anglaise. Et le public, enchanté, reprend en chœur les tubes inoxydables des Fab Four.

Philippe Deneuve