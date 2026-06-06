Les jongleurs de son, un ensemble jazz A Cappella captivant

Issu des Grandes Gueules, cet ensemble A Cappella se joue des rythmes, onomatopées et vocalises. Captivant, il rend hommage à de grands poètes, avec une tendre malice.

Cet ensemble vocal de haut vol explore depuis trente ans les richesses de la langue française grâce à des créations musicales hors normes. Sa sophistication trouve ses racines dans les Doubles Six, ce groupe de jazz français formé de six choristes et fondé par Mimi Perrin, lui-même inspiré par Lambert, Hendricks and Ross, formation américaine de chanteurs, vocalisant sur des standards. Les jongleurs de son, l’une des déclinaisons des Grandes Gueules, sont attentifs aux timbres et aux rythmes. Une reprise de « Syracuse » d’Henri Salvador et Bernard Dimey nous enchante, mais ces arpenteurs du réel s’appuient aussi sur des poèmes de Philippe Soupault ou Henri Michaux. Orfèvres de la polyphonie vocale, ils nous offrent un spectacle où « tout n’est qu’ordre et beauté́, luxe, calme et volupté́. » comme l’exprimait Baudelaire dans son Invitation au voyage.

Philippe Deneuve