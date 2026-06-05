Comment la campagne nourrit-elle et isole-t-elle les imaginaires ? Aurore Floreancig répond par un solo de danse contemporaine portant une parole engagée sur l’élan, l’envol et l’émancipation.

« Comment faire face quand tout autour semble faire obstacle ? » Telle est la question à laquelle répond la danseuse et chorégraphe Aurore Floreancig dans ce spectacle où elle raconte, par le mouvement et le texte composé avec Jean-Marc Flahaut, son enfance en zone rurale, territoire ambivalent à la fois éloigné des centres de formation permettant à des jeunes avides de danser de trouver les moyens d’assouvir et de perfectionner leur passion naissante, et riche de ressources collectives et fédératrices. Conservatoire loin de la maison familiale, premier solo dansé au bal du village : sur une musique originale de Laurent Doizelet, Aurore Floreancig raconte les obstacles et la persévérance, la patience et la férocité joyeuse qui permettent de relever les défis et sauter les barrières, faisant sien l’adage beckettien de Cap au pire : « Essayer encore. Rater encore. Rater mieux. »

Catherine Robert