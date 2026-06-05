Duo danse et musique en compagnie d’une bassiste, Études pour Chevalières-duo voit Marinette Dozeville créer un rituel chevaleresque dédié à la sororité.

Avec Vénus, Lilith, les Amazones, Marinette Dozeville a depuis quelques temps orienté son travail chorégraphique autour de figures féminines mythologiques. Les Chevalières n’en font sans doute pas partie, mais pour ce retour à une pratique solo, en compagnie de la bassiste Fanny Lasfargues, la danseuse et chorégraphe en invente l’existence. Elle crée ainsi « un hommage chorégraphique et musical à la sororité où chaque mouvement est une célébration, une dédicace à la force collective des femmes et personnes non binaires ». Duo danse et musique qui transforme le plateau en lieu de rituel chevaleresque, Études pour Chevalières-duo pose la première pierre d’une thématique destinée à se décliner en trois pièces autonomes.

Eric Demey