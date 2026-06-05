« Études pour Chevalières-duo » : Marinette Dozeville célèbre la sororité dans un duo danse/musique
LaScierie / Chorégraphie de Marinette DozevillePublié le 5 juin 2026 - N° 345
Duo danse et musique en compagnie d’une bassiste, Études pour Chevalières-duo voit Marinette Dozeville créer un rituel chevaleresque dédié à la sororité.
Avec Vénus, Lilith, les Amazones, Marinette Dozeville a depuis quelques temps orienté son travail chorégraphique autour de figures féminines mythologiques. Les Chevalières n’en font sans doute pas partie, mais pour ce retour à une pratique solo, en compagnie de la bassiste Fanny Lasfargues, la danseuse et chorégraphe en invente l’existence. Elle crée ainsi « un hommage chorégraphique et musical à la sororité où chaque mouvement est une célébration, une dédicace à la force collective des femmes et personnes non binaires ». Duo danse et musique qui transforme le plateau en lieu de rituel chevaleresque, Études pour Chevalières-duo pose la première pierre d’une thématique destinée à se décliner en trois pièces autonomes.
Eric Demey
A propos de l'événementÉtudes pour Chevalières-duo
du samedi 4 juillet 2026 au jeudi 16 juillet 2026
Avignon Off. LaScierie
15 Bd Saint-Lazare, 84000 Avignon
à 14h30, relâche les 7, 9, 11, 13, 15. Tel : 04 84 51 09 11. Durée : 50 minutes.
Tèl : 04 90 14 1414. Durée : 1h.