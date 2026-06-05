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N°344
juin 2026
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Avignon / 2026 - Agenda

« Malmus », l’écriture hip hop de Brahim Bouchelaghem

« Malmus », l’écriture hip hop de Brahim Bouchelaghem - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Les Hivernales CDCN
©Crédit : DR Sept artistes en quête de tangible dans Malmus de Brahim Bouchelaghem
Crédit : DR Sept artistes en quête de tangible dans Malmus de Brahim Bouchelaghem

Les Hivernales
Chorégraphie Brahim Bouchelaghem

Publié le 5 juin 2026 - N° 345

Sur quoi, sur qui s’appuyer ? Une belle question pour la danse, et pour l’écriture hip hop de Brahim Bouchelaghem.

Bien sûr que la danse est question d’appuis, et de relation à l’autre. Mais lorsque tout cela vacille dans nos vies, dans nos sociétés, dans le monde, comment le corps dansant peut-il y répondre ? Malmus, qui signifie « tangible » en arabe, propose de questionner ce qui nous soutient et nous relie véritablement, à l’heure ou nos perceptions sont guidées par des algorithmes. Une quête vers le concret et l’humain, qui est aussi celle de la poésie et de l’imaginaire : pour ce faire, Brahim Bouchelaghem, accompagné par six autres danseurs et danseuses, explore son hip hop avec toujours plus de fluidité, d’élans, de figures acrobatiques, entre réel et perception d’un monde en perte de repères.

 

Nathalie Yokel

A propos de l'événement

Malmus
du vendredi 10 juillet 2026 au lundi 20 juillet 2026
Avignon Off. Les Hivernales CDCN
18 rue Guillaume Puy, 84000 Avignon

à 15h10, relâche le 15 juillet. Tel : 04 90 82 33 12. Durée : 1h10.

 

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