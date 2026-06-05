« Malmus », l’écriture hip hop de Brahim Bouchelaghem

Sur quoi, sur qui s’appuyer ? Une belle question pour la danse, et pour l’écriture hip hop de Brahim Bouchelaghem.

Bien sûr que la danse est question d’appuis, et de relation à l’autre. Mais lorsque tout cela vacille dans nos vies, dans nos sociétés, dans le monde, comment le corps dansant peut-il y répondre ? Malmus, qui signifie « tangible » en arabe, propose de questionner ce qui nous soutient et nous relie véritablement, à l’heure ou nos perceptions sont guidées par des algorithmes. Une quête vers le concret et l’humain, qui est aussi celle de la poésie et de l’imaginaire : pour ce faire, Brahim Bouchelaghem, accompagné par six autres danseurs et danseuses, explore son hip hop avec toujours plus de fluidité, d’élans, de figures acrobatiques, entre réel et perception d’un monde en perte de repères.

Nathalie Yokel