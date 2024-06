« Sous tension » de la jeune compagnie belge DTS

Après le succès d’Être, la jeune compagnie belge DTS explore nos maux dans Sous Tension, tout juste créé dans la région de Bruxelles.

Avec Sous tension la Compagnie DTS, implantée en Belgique et menée par Laurent Reunbrouck, s’empare pour la première fois du plateau d’un théâtre. D’abord crew primé dans les battles internationaux, le groupe a présenté sa première création Être in situ au Musée de la Bande Dessinée de Bruxelles. Et ce fut un succès ! Cette fois la troupe, qui met au centre de ses préoccupations le partage (derrière DTS il faut lire Dance To Share), se propose d’explorer nos doutes, nos angoisses, nos maux. Elle le fait en utilisant le corps, bien sûr, mais aussi la lumière, le son et la matière.

Delphine Baffour