Un plateau carré se transforme en aire de jeux pour deux artistes : entre arts martiaux et danse, ils se défient, y aura-t-il un gagnant ?

C’est une toute petite forme, trente-cinq minutes tout au plus. Habituellement jouée en quadrifrontale et adaptée ici aux besoins du festival avec un seul gradin, la pièce confronte Youri de Gussem et Ville Oinonen, qui vont au fil de la pièce découvrir que leur aire de jeu est bien plus vaste que prévue. Tandis que les deux danseurs entament des combats chorégraphiques en suivant des règles et des codes de jeux bien identifiés, on s’amuse à découvrir avec eux les possibilités infinies qu’offre l’espace. Attention toutefois : à ne pas reproduire chez soi…

Ici, pas de gagnant, seulement des artistes

Tetris, manga, jeux vidéo, l’ensemble fourmille de références que les deux interprètes découvrent en même temps que le public, offrant à l’assemblée un dialogue dansé humoristique, ne sachant jamais vraiment s’ils sont partenaires ou l’un contre l’autre. Ainsi, lorsque les cubes d’un Tetris géant tentent de les déloger, c’est ensemble qu’ils trouveront refuge. Quelques minutes avant, à coup de bâtons de bois, ils s’affrontaient pour conquérir l’espace. Une proposition captivante, qui apprend aux enfants que le plaisir du jeu et la beauté du geste valent bien plus que l’issue de la partie.

Louise Chevillard