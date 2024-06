« Coquelicot », chorégraphie Nono Battesti

Entouré d’une danseuse et de deux musiciens le chorégraphe belge Nono Battesti présente Coquelicot, un conte chorégraphique moderne.

Le belge Nono Battesti et sa Cie Dessources aiment à créer des fables chorégraphiques qui nous entraînent dans des parcours initiatiques pour mieux questionner nos sociétés contemporaines et le vivre ensemble. Adepte du métissage artistique, il convoque au plateau pour l’accompagner dans Coquelicot la danseuse Juliette Colmant mais aussi le multi-instrumentiste Quentin Halloy et la violoncelliste Marine Horbaczewski. Ensemble ils nous plongent dans un univers urbain oppressant dont les quatre protagonistes en « burn-out sociétal » tentent de s’échapper.

Delphine Baffour