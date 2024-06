« Lopez & Lopez » de la Cie Les gens du quai

Anne et François Lopez, à la tête de la Cie Les gens du quai, se racontent en duo dans un spectacle entre pièce chorégraphique et concert.

Anne Lopez est danseuse et chorégraphe, François Lopez est musicien et compositeur. Sœur et frère sont à la tête de la Cie Les gens du quai qui a à son actif plus d’une vingtaine de pièces et met la relation à l’autre comme l’adresse au public – souvent avec humour – au cœur de sa recherche. Avec Lopez & Lopez, tout à la fois concert et pièce chorégraphique, elle et il lèvent le voile sur leur histoire familiale, « déroulant séquence après séquence le storyboard de leur vie ». Un spectacle doucement déjanté tout en joyeuse complicité.

Delphine Baffour