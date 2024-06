Avec toute sa délicatesse et son attention envers les invisibilisés, Margaux Eskenazi conçoit avec Si Vénus avait su un spectacle cabaret autour des socio-esthéticiennes.

Socio-esthéticienne. La profession est peu connue et encore moins reconnue. Ces femmes, le plus souvent, dispensent des soins esthétiques mais aussi psychologiques à des personnes dont l’aspect, le corps s’est dégradé. Margaux Eskenazi, la metteuse en scène, et Sigrid Carré-Lecoindre, l’autrice, ont mené des ateliers en Ehpad, en centre de soins pour le cancer et en centres sociaux et d’hébergement d’urgence pour approcher celles qui exercent ce métier. En est né « un cabaret interactif ou méga soin convoquant théâtre et chant » pour deux interprètes qui incarnent une dizaine de personnages dans 24 scènes conçues comme « une ode à nos vulnérabilités, à nos corps cicatriciels » et « à celles et ceux qui consacrent leur vie au soin de l’autre et à la réparation ». Un spectacle à la fois grave et léger qui rend hommage à des travailleuses de l’ombre et interroge le rapport au corps performance de notre société.

Eric Demey