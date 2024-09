Solomon de Boyce

David Stern et sa compagnie Opera Fuoco font redécouvrir Solomon de William Boyce à l’Opéra de Massy.

Quelques années avant Solomon de Haendel, William Boyce, un compositeur anglais du Siècle des Lumières influencé par Il Caro Sassone, qui l’estimait, et depuis tombé dans l’oubli, écrivait une sérénade autour du roi biblique. Inspirée par le Cantique des Cantiques, la partition prend la forme d’un dialogue amoureux et pastoral, entre une soprano et un ténor, accompagnés par un chœur. Sur un livret qui fait abstraction du contexte religieux, la musique affirme une sensualité étonnante pour l’époque. Sous la direction de David Stern, les deux amants du poème sont interprétés par Juliette Tacchino et Lucas Pauchet, deux solistes de la sixième génération de L’Atelier Lyrique Opera Fuoco, programme qui depuis quinze ans constitue un tremplin professionnel pour des chanteurs en début de carrière.

Gilles Charlassier