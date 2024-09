Edgar de Puccini

L’Opéra de Nice présente la création scénique en France du deuxième opéra de Puccini, Edgar, sous la direction de Giulio Carella et dans une mise en scène de Nicola Raab.

Cinq ans après son premier opus lyrique, Le Villi, qui puise sa source dans le ballet Giselle sur un argument de Gautier, Puccini, avec son librettiste Fontana, s’inspire à nouveau de la littérature française, avec un drame de jeunesse aujourd’hui oublié de Musset, La Coupe et les vers. Créé en 1889 à La Scala de Milan, Edgar met en scène un dilemme amoureux face à deux femmes, la pure Fidelia et la luxureuseTigrana, qui rappelle le Tannhaüser de Wagner, jusque dans la quête du rachat de l’âme. Pour la première scénique en France de cet ouvrage où s’affirme déjà le génie de l’émotion mélodique de l’auteur de Madame Butterfly, Giulio Carella, un défenseur émérite du répertoire transalpin qui fut pendant dix ans, jusqu’en 2016, à la tête de l’Orchestre de l’Opéra de Toulon, dirige la version originale en quatre actes. Dans une mise en scène de Nicola Raab, le rôle-titre est tenu par Stefano La Colla, un habitué du lyrisme héroïque verdien et puccinien, de Radamès à Cavaradossi et Calaf, face à deux sopranos célébrées en Italie, Ekaterina Bakanova et Valentina Boi.

Gilles Charlassier