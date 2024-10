« A House of Call », carnet de recherches d’Heiner Goebbels

L’Ensemble Modern présente A House of Call d’Heiner Goebbels, un cycle avec grand orchestre à la manière d’un carnet de notes à partir de matériaux divers. Le compositeur signe lui-même la mise en lumière de la reprise pour le Festival d’Automne.

Compositeur, mais aussi sociologue, dramaturge et metteur en scène, le créateur pluridisciplinaire Heiner Goebbels est une figure atypique dans le paysage artistique contemporain, qui renouvelle, au fil d’une œuvre prolifique, les formes du théâtre musical. En 2021, il écrit A House of Call pour l’Ensemble Modern avec lequel il entretient un compagnonnage de plus de vingt-cinq ans. Sous-titré My Imaginary Notebook, la pièce avec grand orchestre se présente comme une mosaïque de quinze numéros, chants, poèmes et invocations, élaborée à partir des paroles et des voix les plus diverses, collectées comme dans un journal au fil des voyages et des rencontres par Heiner Goebbels. Ce matériau mixte de sons et de mots est transformé et réinventé en une sorte de répons laïc d’aujourd’hui, mis en lumière par le compositeur lui-même, avec des projections sonores de Norbert Ommer. À la croisée des genres, A House of Call s’inscrit dans une recherche inlassable de nouvelles expériences théâtrales et musicales.

Gilles Charlassier