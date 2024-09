Anthony Almeida met en scène un triptyque inédit : deux raretés signées Hindemith et Honegger entourent Le Château de Barbe-Bleue de Bartók.

Trois opéras qui ont la fulgurance du conte, parés de mystère sinon de scandale : en ce début du xxe siècle, l’art lyrique se réinvente avec des ouvrages où l’action importe moins peut-être que la psyché. On découvre le château de Barbe-Bleue à travers le regard de son épouse Judith, un regard que Bartók projette à l’orchestre de scène en scène. Même principe de huis clos dans le sulfureux Sancta Susanna d’Hindemith (1921, dix ans après l’opéra de Bartók), où le récit chanté et l’orchestre suggèrent les images sacrilèges. Comme un post-scriptum, l’oratorio La Danse des morts (1938), deuxième collaboration d’Honegger et Claudel après Jeanne au bûcher, vient porter sur scène ce motif récurrent de l’art occidental depuis le Moyen-Âge, qui rappelle à la société tout entière notre condition mortelle.

Jean-Guillaume Lebrun