Chœur de l’Armée française et Orchestre de la Garde Républicaine

Un superbe programme, où musique et poésie incarnent les combats de la Résistance.

C’est un écho secret de la guerre de proposent le Chœur de l’Armée française et l’Orchestre de la Garde Républicaine. L’armée de l’ombre des musiciens et des poètes y chante la résistance : l’espoir terrible d’« Avis » d’Éluard mis en musique par Elsa Barraine, ou par Dutilleux, « La Geôle », l’un des Sonnets composés au secret de Jean Cassou. Poulenc implore la paix (« Priez pour paix de Charles d’Orléans ») ou se désole de l’Occupation (« C » d’Aragon), reparcourant la route de l’exode vers la France libre – route où meurt, en la défendant, le compositeur et organiste Jehan Alain (Prière pour nous autres charnels, d’après Péguy). La mémoire de la guerre traverse aussi la mémoire populaire (Nuit et Brouillard de Jean Ferrat, Le Chant des partisans) et celle des exilés Hindemith (Métamorphoses symphoniques) ou Korngold (Concerto pour violon avec Nicolas Dautricourt en soliste).

Jean-Guillaume Lebrun