Solitaire de Lars Nòren, fragments d’humanité avant la fin

Familière de l’univers de son compatriote Lars Nòren, la metteure en scène suédoise Sofia Adrian Jupither présente au Festival d’Avignon Solitaire, l’ultime pièce de l’auteur. Un huis clos puissant et crépusculaire, dont la bourgeoisie européenne ne sort pas indemne.

Ils ne forment pas un groupe, mais plutôt un tas. Trop peu éclairés pour que l’on puisse clairement distinguer leurs visages, et encore moins le reste de leurs corps, les dix acteurs de Solitaire nous apparaissent amassés en une sorte de grappe bien compacte sur une très étroite surface d’un vaste plateau plongé par ailleurs dans une obscurité totale. Rien, dans l’espace qui nous est donné à entrevoir, ne justifie pourtant l’étrange posture dans laquelle, suivant les indications de l’auteur Lars Nòren, la metteure en scène Sofia Adrian Jupither place ses interprètes. Les mots qui émergent de la petite masse humaine ne sont pas ceux que l’on pourrait attendre dans cette situation qui pourrait bien introduire un film d’horreur, mais qui évoque aussi des œuvres telles que En attendant Godot de Beckett ou le film Les Anges exterminateurs de Luis Buňuel, où les convives d’un aristocrate mexicain se retrouvent mystérieusement incapables de quitter la maison. Si les dix malheureux, désignés dans la pièce par de simples numéros, s’interrogent quelques fois sur les raisons de leur présence ensemble dans ce lieu indéterminé, c’est sans s’appesantir, comme en passant. De même pour ce qui est de chercher une échappatoire. Très brèves, fragmentaires, leurs répliques forment une singulière partition aux accents absurdes, où se révèlent les violences et lâchetés d’habitude contenues sous le vernis de nos sociétés.

Précipité d’Europe

Beaucoup plus abstrait que 20 novembre – inspirée d’un fait divers : la destruction par le jeune Sébastien Bosse de son lycée à Emsdetten en Allemagne, en 2006, que Sofia Adrian Jupither présentait au Festival d’Avignon en 2016, Solitaire est plus proche de Poussière, avec laquelle Lars Nòren entrait au répertoire de la Comédie-Française en 2018. Comme dans cette pièce, où un groupe de personnes âgées termine sa vie dans son lieu de vacances de toujours, Solitaire met en scène avec une grande économie de mots et de gestes des êtres qui tâchent de se raccrocher à une identité qui leur échappe. La mort rôde, et suscite bien des interprétations. De même que dans la plupart des pièces du dramaturge suédois, on peut y voir le constat de la décadence de nos sociétés : bien que placés dans une situation extraordinaire, les protagonistes de la pièce – différents, mais tous issus de ce que la metteure en scène qualifie de « bourgeoisie européenne » – restent centrés sur leurs obsessions de toujours. Sur leur foyer, leur petite réussite. Avec ses comédiens dont la performance quasi-statique d’1h40 impressionne, Sofia Adrian Jupither excelle à traduire la subtilité de cette critique, qui passe essentiellement par un dérèglement du langage, échappant ainsi à toute forme de démonstration. Dans un parfait équilibre entre réalisme et abstraction, sous une lumière aux clairs-obscurs mouvants, les comédiens de ce Solitaire savent aussi incarner les minuscules poches d’humanité qui émergent parfois de l’amas. Pour le sauver ?

Anaïs Heluin