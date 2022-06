Joseph Java l’interview de Lucie Gougat et Jean-Louis Baille

Questions de poésie générale. Tel est le sous-titre programmatique de ce spectacle, qui est aussi le thème de la quête de Georges Barbas. Il interroge le clown Joseph Java sur cette épineuse et abyssale question : où en est la poésie aujourd’hui ?

Georges Barbas est un patient collecteur. Il arpente la France entière pour recueillir tous les témoignages possibles qui lui permettront d’enfin cartographier l’état des lieux poétiques. À qui la poésie parle-t-elle encore en notre époque prosaïque ? Inutile de se contenter des réponses des spécialistes, qui s’adonneront – comme toujours les professionnels de la profession – à la langue de bois qui rigidifie le poème. Georges Barbas ne choisit pas « des gros bonnets de la poésie, non, juste des Monsieur et Madame tout le monde comme on dit. Et ce jour-là, Georges Barbas s’apprête justement à en interviewer un de Monsieur, mais celui-là, quand même assez éloigné du tout le monde, en la personne de Joseph Java, clown de son état. » Comme Joseph porte bien son nom et que son esprit est aussi capricieux qu’une java saccadée, « ça voyage pas mal comme interview, disons que ça prend des chemins assez imprévisibles pour l’intervieweur, qui se doit quand même de mener sa barque, garder le cap ou écoper, c’est selon ».

La leçon de maître queue-rouge

Sincèrement taraudés par la question de la place de la poésie « et de sa capacité de résistance dans et face à un monde de plus en plus rationnel et technicien », Lucie Gougat et Jean-Louis Baille ont choisi la forme de l’entretien et du témoignage, « naturellement propice à une parole et un rapport au public directs et sensibles, mais en la déplaçant, la décalant, grâce au clown, aux frontières de l’absurde, de l’humour et de l’imaginaire ». Deux mondes se rencontrent donc : celui du nez rouge et des grandes godasses fantaisistes du clown et celui, sérieux et pragmatique, de l’intervieweur. « Deux mondes en apparence irréconciliables mais qui ici, dans ce temps-là, celui de la représentation, celui du théâtre, parviennent à se mêler, s’imbriquer, se retrouver, faire route ensemble même par vents contraires. » Lequel des deux dévoile l’autre ; lequel des deux est le plus réaliste ? À voir…

Catherine Robert