STOLAR de Josette Baïz

Josette Baïz forme une nouvelle « cellule » entièrement dédiée au hip-hop, issue du Groupe Grenade.

Lorsque Josette Baïz fonde le groupe Grenade, en 1991, le hip-hop forge le ciment qui réunit cet ensemble d’enfants et d’adolescents. Par la suite, le métissage devient le langage de ce groupe, chacun d’entre eux ayant apporté sa culture – orientale, asiatique, africaine ou urbaine -, tout en intégrant l’univers contemporain de la chorégraphe, puis les styles des nombreux créateurs invités développés en de multiples programmes. Mais, en créant La Finale pour Suresnes Cités Danse, Josette Baïz retrouve la fraîcheur et l’énergie performante du hip-hop et décide de remettre cette technique et ses évolutions au premier plan. Elle constitue alors une cellule de six danseurs confirmés issus de la compagnie Grenade, résidant dans la région PACA, pour composer des modules chorégraphiques.

Un module innovant

Ainsi naît STOLAR, un opus chorégraphique hip-hop qui se présente sous la forme d’un triptyque. STOLAR signifie « chaise » en suédois. Cet accessoire sert de fil conducteur aux trois courtes pièces qui composent ce programme. Élaborant une danse sophistiquée abordable pour tous les publics, Josette Baïz mélange tous les styles du hip-hop, break, popping, house, newstyle, lockking, pour construire des chorégraphies en solos, duos, trios… Mais ici, tout commence par un quatuor mystérieux qui s’accélère et s’emballe, suivi par un duo et un sextuor. Tous évoquent de manière ludique les émois amoureux, ou les hasards de la rencontre, avec leurs relations complexes et leur danse jubilatoire.

Agnès Izrine