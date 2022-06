Voyage d’un courant d’air, petite forme de la compagnie Le Chat Perplexe, aux croisements des arts de la parole et du théâtre d’objets

Cette petite forme de la compagnie Le Chat Perplexe, aux croisements des arts de la parole et du théâtre d’objets et où la musique et le chant ont une belle partition à jouer, insuffle à la scène un souffle onirique.

Avec cette pièce de « parole contée » et chantée, conçue d’abord pour les plus jeunes d’entre nous, l’auteure, conteuse et comédienne Lucie Catsu, se transforme en « attrapeuse de courants d’air ». Elle invente et raconte son drôle de voyage où l’invisible rend le monde vivant, poursuivant ce petit souffle de vie, l’attrapant, l’étudiant, et même, le jetant en l’air. Un soin particulier a été portée à la scénographie conçue par Nico Gotro pour rendre visuellement très sensible la portée poétique de la pièce, pour créer un univers enchanté, magique, « qu’un simple souffle met en mouvement ». La bande son signée par Estelle Coquin, qui doit « donner à entendre, l’air, la bise, une brise, une grande marée, un battement d’aile… » est pensée pour être un moteur du spectacle.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens