Six°, une comédie acrobatique

Connu à l’international pour ses créations mêlant clown et acrobatie, Jamie Adkins crée depuis dix ans avec la compagnie FLIP Fabrique des « spectacles ludiques de haute qualité ». Malgré un univers visuel séduisant, le fil narratif trop fragile de sa dernière pièce Six° en limite la portée divertissante.

L’argument est alléchant. Avec ses compagnons de la compagnie FLIP Fabrique née en 2011, le maître de la comédie acrobatique Jamie Adkins se propose de s’inspirer dans Six° de la théorie des six degrés de séparation, établie en 1929 par le Hongrois Frigye Karinthy en 1929. Selon elle, n’importe quelles deux personnes choisies dans le monde peuvent être reliées à l’autre à travers une chaîne de relations d’au moins six personnes. Le développement des réseaux sociaux s’est largement nourri de cette idée. C’est toutefois dans un monde sans nouvelles technologies, dans un univers gentiment désuet que, grâce à l’efficace et très esthétique scénographie de Julien Levesque, Jamie Adkins et le metteur en scène Olivier Lépine situent leur pièce. Par le cirque, les artistes semblent alors vouloir imaginer à leur théorie une histoire autre que celle qu’elle a connue. Ils mettent en place une fiction : cinq individus d’époques différentes reçoivent une invitation qui les conduit tous à venir habiter une maison abandonnée, qui par l’entremise d’un téléphone leur délivre des messages dignes d’un oracle. Mais la personnalité, le parcours de chacun d’entre eux, est trop peu développé pour vraiment donner corps à ce récit.

Cirque à la maison

L’entrée en scène de l’artiste vedette du spectacle dans le rôle d’un prénommé Robert, homme sans envergure, aimant se coiffer d’une perruque blonde pour se rêver star de la chanson, ouvrait pourtant Six° d’une charmante façon. Très chorégraphiée, la maladresse du personnage, sa manière de détourner malgré lui l’usage des objets de la maison font de lui une figure de cirque pleine, qui existe au croisement du clown et de la jonglerie. Les artistes qui le rejoignent bientôt, pour la plupart québécois – Méliejade Tremblay Bouchard, Camille Tremblay, Dylan Herrera et Jacob Grégoire – peinent à atteindre la même densité. Principalement composées de numéros acrobatiques qu’ils réalisent en solo ou en duo, leurs partitions manquent de la singularité qu’il aurait fallu pour exprimer le choc de la rencontre censée être au cœur de la pièce. La théâtralité accompagnant la dimension circassienne de la pièce en est largement responsable : portée par une voix off davantage que par les interprètes, elle est trop ténue pour exprimer l’étrangeté de la situation, même si les femmes et les hommes qui se croisent et parfois se regardent sont pourtant, à l’exception sans doute de Robert, des fantômes.

Anaïs Heluin