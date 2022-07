Le Temps des trompettes de Felicien Chauveau, une plongée virevoltante dans l’aventure théâtrale de Molière

Accompagné par le regard de Frédéric de Goldfiem, Felicien Chauveau investit à sa manière alerte et incisive l’aventure théâtrale de Molière. Naviguant entre contraintes sociales et désir de créer, il traverse une foule de péripéties, et fait le lien entre le Grand Siècle et notre époque. Un périple érudit et réjouissant !

Alors que l’on célèbre les 400 ans de la naissance de Molière, ses œuvres ont plus encore que d’habitude habité nos scènes. Mais que sait-on de sa vie mis à part quelques clichés et repères plus ou moins fiables ? Élégant et virevoltant, ce seul en scène de Felicien Chauveau plonge dans l’intime du dramaturge et les us et coutumes du Grand Siècle, de 1622, lors du Baptême du petit Jean-Baptiste, jusqu’à 1658, date de la première représentation devant le Roi et Monsieur, frère du Roi. En passant par la naissance de l’Illustre Théâtre au Jeu de Paume des Mestayers, la fusion entre l’Illustre Théâtre et la troupe de Charles Dufresnes, ainsi qu’une multitude de péripéties, obstacles et déconvenues – les dettes, la prison, la menace du clergé qui n’approuve guère ces « sarabandes païennes »… –, avant de connaître ses premiers succès.

Une comédie de connivence

Outre cette dimension documentée édifiante et concrète, la pièce laisse aussi voir l’évolution du processus d’écriture, faisant intervenir comme il se doit les fantômes de Plaute ou Terence pour guider son inspiration. Jouant avec un lustre à pampilles, un vaste tapis qu’aurait pu fabriquer le père de Jean-Baptiste, Tapissier ordinaire de la Chambre du Roi (voilà un métier sûr et recommandable), et quelques accessoires, l’illustre et athlétique comédien construit une comédie de la connivence, faisant fi des carcans, temporel ou autre. Les similitudes entre le XVIIème siècle et l’ici et maintenant de l’aventure théâtrale sont explicitement soulignées, un vocabulaire et quelques références actuels s’invitent dans la partition qui se plaît à faire danser les mots, la pensée et le corps de l’acteur.

Agnès Santi