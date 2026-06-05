La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°344
juin 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Avignon / 2026 - Agenda

Carine Kermin présente « 50 ans, présente ! »

Carine Kermin présente « 50 ans, présente ! » - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Théâtre Golovine
©Crédit : Didier Darrigrand Carine Kermin dans 50 ans, présente !
Crédit : Didier Darrigrand Carine Kermin dans 50 ans, présente !

Théâtre Golovine / Chor. Carine Kermin et Mohamed Guellati

Publié le 5 juin 2026 - N° 345

Dans 50 ans, présente !, Carine Kermin transforme le cap de la cinquantaine en terrain de jeu scénique.

Seule en scène, elle traverse avec humour, énergie et une pointe de poésie ce moment-charnière où le corps change, les amours se réévaluent, les amitiés se resserrent et le métier d’artiste se regarde autrement. Entre tchatche, danse et images projetées, elle dresse un état des lieux tendre et déjanté, de Paimpol au reste du monde. Le spectacle interroge la féminité, la transmission, la vieillesse et les injonctions sociales, tout en célébrant la liberté de rire de soi. Portée par une écriture à quatre mains conçue avec Mohamed Guellati, Carine embarque le public dans un seule-en-scène participatif, joyeux et lucide, où l’intime devient universel et où l’on apprend à accueillir ce nouvel âge comme une force.

Agnès Izrine

A propos de l'événement

50 ans, présente !
du samedi 4 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026
Avignon Off. Théâtre Golovine
1, rue Sainte-Catherine, 84000 Avignon

à 16h, relâche les 6, 13, 20 juillet. Tél. :  04 90 86 01 27. Durée : 50 minutes.

Tous les articles Avignon

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur Avignon

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
51000abonnés
5367abonnés
article suivant

« Traces (Trace of Belief) », une plongée mémorielle dans les gestes ...
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur Avignon en Scènes

S'inscrire