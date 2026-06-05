Carine Kermin présente « 50 ans, présente ! »

Dans 50 ans, présente !, Carine Kermin transforme le cap de la cinquantaine en terrain de jeu scénique.

Seule en scène, elle traverse avec humour, énergie et une pointe de poésie ce moment-charnière où le corps change, les amours se réévaluent, les amitiés se resserrent et le métier d’artiste se regarde autrement. Entre tchatche, danse et images projetées, elle dresse un état des lieux tendre et déjanté, de Paimpol au reste du monde. Le spectacle interroge la féminité, la transmission, la vieillesse et les injonctions sociales, tout en célébrant la liberté de rire de soi. Portée par une écriture à quatre mains conçue avec Mohamed Guellati, Carine embarque le public dans un seule-en-scène participatif, joyeux et lucide, où l’intime devient universel et où l’on apprend à accueillir ce nouvel âge comme une force.

Agnès Izrine