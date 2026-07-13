Mikaël Chirinian adapte et met en scène le premier roman à succès de Melissa da Costa, Tout le bleu du ciel. Un périple improbable et tragique dont il tire tout le potentiel émotionnel, notamment grâce à une belle interprétation féminine.

La maladie d’Alzheimer, malheureusement, concerne aujourd’hui tout un chacun, de près ou de loin. Il est à la fois normal et courageux de voir le théâtre s’emparer de ce thème a priori peu vendeur. Pour cela, Mikaël Chirinian, après avoir interprété l’an dernier le rôle d’un fils dont le père décline dans le très beau Voyage d’hiver mis en scène par Benoît Giros, s’appuie, cette fois en tant que metteur en scène, sur le premier roman à succès de Melissa da Costa, devenue depuis une autrice de best-sellers. Son récit imagine le dernier voyage d’un jeune homme de 26 ans, atteint d’un Alzheimer précoce, auxquels les médecins donnent deux ans au plus à vivre, et qui préfère partir backpacker dans les montagnes pyrénéennes plutôt que de mourir tristement à l’hôpital. On sait donc dès le début que tout se finira mal, mais l’on sent bien que la présence de Jeanne risque de redistribuer les cartes. Car avant de partir, Émile publie une petite annonce pour trouver quelqu’un qui voudrait bien l’accompagner dans son dernier treck. Jeanne, jeune femme un peu perdue, se lance dans l’aventure sans paraître pour autant n’en rien attendre.

Réconciliation familiale et hymne à la vie

D’un romanesque qui tire régulièrement vers l’invraisemblable, d’une histoire aux ressorts dramaturgiques qui empruntent des chemins balisés, Mikaël Chirinian parvient à faire un spectacle touchant. Certainement grâce à une Blanche Sottou, grande bringue au jeu subtil, paysage d’émotions qui se déclinent en de multiples nuances, qui incarne son personnage de Jeanne de telle manière qu’elle le rend à la fois attachant et mystérieux. L’action avance dans l’alternance de pages du journal de bord que tient Emile (Audran Cattin), lues par une femme à l’identité longtemps énigmatique (Laetitia Franchetti) et les différentes étapes du voyage et des évolutions de la relation entre Émile et Jeanne. Du cirque de Gavarnie à Lescun, les deux vingtenaires apprennent tout d’abord à se découvrir, à s’entendre, puis plus si affinités. La scénographie constituée de quelques faux rochers suggère habilement les différents lieux que le duo traverse à l’aide également d’accessoires relevant du théâtre d’objet (maison, camping-car). La vidéo, qui démarre un peu kitsch dans l’évocation des nuits étoilées finira sur un ballet de nuages plus convaincant. Le récit aura alors connu quelques twists et un crescendo final qui fait couler les larmes. Réconciliation familiale et hymne à la vie, ça marche toujours, et on ne dit pas non.

Eric Demey