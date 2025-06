Chef-d’œuvre kaléidoscopique ! Armel Roussel magnifie l’œuvre de Raymond Carver en un spectacle fascinant et bouleversant : deux parcours en six stations où palpitent la vie et la beauté. Génial !

Aboutissement d’un cycle et point d’harmonie : le douze est réputé parfait chez les amateurs de symboles et de numérologie. Armel Roussel, dont l’inventivité et la créativité égalent l’intelligence dramaturgique et la précision du geste théâtral, choisit autant de situations pour explorer l’œuvre de Raymond Carver. Il en livre une adaptation d’une exceptionnelle qualité et d’une délicate élégance, servie par des comédiens éblouissants. Douze vignettes, comme autant de condensés existentiels, d’éclats surpuissants, composent ensemble un tableau sidérant de la condition humaine, douce et amère, splendide et poignante, dérisoire et sublime. Chaque soir, le public est invité à déambuler à l’intérieur du théâtre où sont aménagés douze espaces. Selon que le hasard installe le spectateur face A ou face B, il découvre six propositions et peut revenir le lendemain pour reprendre et achever le périple. Au centre, le bar du théâtre : on s’y vide la tête pour méditer et oublier ; on s’y pose et s’y repose pour boire et jouer au bingo, comme dans les nouvelles de Carver. Ces stations parachèvent la passion de cette humanité souffrante à laquelle on participe tout en la contemplant.

Divine comédie

Débine alcoolique, amours trahies, deuil et désir, angoisse de mort, solitude, psychose, fragilité des serments : susurrés au casque, murmurés dans la pénombre, reçus dans une proximité qui livre l’intime sans que jamais le voyeurisme ne vienne entacher le jeu, les mots de l’écrivain transpercent l’âme et emplissent le cœur comme une consolation. Ils sont remarquablement adaptés pour un, deux ou quatre interprètes. L’Amérique blanche de la fin du XXème siècle est transposée en Inde, en Estonie ou au Japon ; le texte est porté par une troupe multiculturelle composée de comédiens irradiants (Paul-Adrien Bertrand, Sam Chemoul, Arnaud Chéron, Romain Cinter, Jade Crespy, Carole Gantner, Lucie Guien, Fatou Hane, Serge Yéroné Koto, Ashley Martin, Vincent Minne, Chloé Monteiro, Eva Papageorgiou, Jarmo Reha, Anthony Ruotte, Lode Thiery, Aymeric Trionfo, Uiko Watanabe, Coline Wauters, Judith Williquet et Karim Barras, Koumarane Valavane & Indianostrum à l’écran). On se retrouve partout même si on ne reconnaît vraiment nulle part : le sentiment d’appartenir à une même humanité, fiévreuse et glorieuse, est saisissant. Si chaque morceau théâtral offre un moment éblouissant de beauté et de vérité, le dispositif exhausse l’émotion, quand on croise, dans le silence feutré des couloirs, les autres spectateurs allant, de bolge en bolge, découvrir des tourments nouveaux et de nouveaux tourmenteurs. Ainsi va la vie : chacun suit sa route, de fulgurances en déboires, on se console de croiser nos semblables sur le chemin, et on se retrouve à la fin, dans le paradis artificiel du jeu et de l’alcool, heureux d’avoir traversé l’enfer et d’y avoir vu ce qui nous constitue et nous menace, nous tient et nous inquiète, nous fait et nous défait. Ainsi va la vie, misérable et superbe… Comme Dante est guidé par Virgile, Armel Roussel suit les pas de Raymond Carver et nous invite à le suivre : divine comédie !

Catherine Robert