Dans Désobéir, Julie Berès donne la parole à quatre jeunes femmes issues de l’immigration. Quatre personnes aux trajectoires singulières, indociles, loin de tous les clichés.

Elles ont dit non. Non à leurs pères, non aux traditions, non au racisme et non au machisme. Contre les injonctions sociales et familiales, elles ont choisi des voies qui leur ressemblent. Libres, artistiques. Dans Désobéir, Lou-Adriana Bouziouane, Charmine Fariborzi, Hatice Özer et Séphora Pondi racontent comment elles sont devenues ce qu’elles sont à l’heure où elles nous parlent. Écrits par Julie Berès, Kevin Keiss et Alice Zeniter à partir d’entretiens, et mises en scène par la première, leurs témoignages donnent à voir et à entendre des portraits d’insoumises qui soulèvent des questions majeures. Créée dans le cadre des Pièces d’actualité commandées à des artistes par La Commune, Centre Dramatique National d’Aubervilliers, Désobéir est un pied-de-nez aux représentations qui font des banlieues des territoires sans horizons.

Belles et rebelles

C’est Hatice Özer qui ouvre le spectacle choral. Vêtue d’un hijab, face au public, elle évoque sa découverte de l’islam. Explique que si la religion a pris place dans sa vie, c’est d’abord par amour non de Dieu, mais d’un garçon. Puis elle ôte son voile, et c’est au tour de Charmine Fariborzi de s’exprimer. Par les gestes d’abord, car c’est par le hip hop que la jeune femme d’origine iranienne a réussi à supporter une situation familiale violente. Toutes deux issues du programme Premier Acte initié à Strasbourg par Stanislas Nordey, Lou-Adriana Bouziouane et Séphora Pondi affirment elles aussi des féminités bien trempées. Aujourd’hui comédiennes professionnelles, elles mettent leurs luttes passées et présentes au service d’une réflexion collective sur l’identité. Selon la méthode dite « Alexievitch » – du nom de l’auteure russe, inventrice d’un genre littéraire nouveau : le « roman à voix » -, elles disent leurs inquiétudes face au monde, mais aussi leur détermination et leur joie.

Anaïs Heluin