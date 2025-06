Au Festival d’Avignon, la ville est une scène

Du 5 au 26 juillet 2025, une ville entière fait place au théâtre et s’ouvre au monde dans une grande diversité d’esthétiques. Malgré la baisse des financements publics, le festival d’Avignon, In et Off, promet l’effervescence habituelle et tient le cap

C’est une première, les dates du Festival d’Avignon, aussi appelé le In, coïncident enfin avec celles du Off, une évolution bienvenue qui rend le cadre de la programmation plus lisible et plus aisé. Né dans l’esprit d’après-guerre afin de toucher un public nouveau, forgé à l’époque des pionniers de la décentralisation, le festival demeure une extraordinaire fête du théâtre, qui rassemble artistes, professionnels et publics autour du geste artistique. À l’inverse d’un monde de plus en plus divisé, le directeur du Festival Tiago Rodrigues place cette édition sous l’intitulé « Ensemble ». « Nous chérissons ce dialogue démocratique où, grâce à l’art, se confrontent différentes visions du monde. » souligne-t-il. Après l’anglais et l’espagnol, la langue invitée est l’arabe, cinquième langue parlée au monde, deuxième en France, avec à l’affiche notamment des chorégraphes : Ali Chahrour, Bouchra Ouizguen, Radouan Mriziga, Selma et Sofiane Ouissi, Mohamed Toukabri. La danse cette année est en effet particulièrement représentée, à l’image de l’artiste associée Marlene Monteiro Freitas. En ouverture de festival dans la Cour d’honneur, elle crée NÔT, qui revisite Les Mille et Une Nuits comme « exercice de survie ».

Retrouvailles et découvertes

Le festival conjugue retrouvailles – avec notamment Thomas Ostermeier et Christoph Marthaler, de grands noms de la mise en scène européenne – et découvertes – avec plus de la moitié des artistes accueillis pour la première fois à Avignon. Dans le Off, les difficultés budgétaires n’ont pas amoindri le foisonnement du Festival, puisque 1724 spectacles, dont des reprises et 490 créations, sont programmés dans près de 140 lieux. Une preuve de la ténacité des artistes et de la force d’attraction du festival. Olivier Letellier, Élise Noiraud, Frédéric Fisbach (présent aussi dans le In), Léna Paugam, Emmanuel Noblet, Pierre Martot, Alain Batis, Kelly Rivière, Jacques Osinski, Frédérique Lazarini, et une foule d’autres créateurs et créatrices sont au rendez-vous. Après Taïwan l’an dernier, c’est le Brésil qui est cet été mis en lumière par Avignon Off, en écho à la saison croisée France-Brésil portée par l’Institut Français. Le 30 juin paraîtra notre hors-série Avignon en Scène(s), qui présentera environ 300 projets, soit l’intégralité de la programmation du In et une sélection de celle du Off. À vos agendas !

Agnès Santi