« Solstice », le festival de rue de l’Azimut, bondissant et déjanté

L’Azimut fait son festival de rue en deux temps et deux localisations, habillant les villes d’Antony et de Châtenay-Malabry de propositions bondissantes et déjantées.

Avec en points d’orgue Le Vent d’Ouest de la compagnie Les P’tits Bras, Masacrade de Marcel et ses Drôles de Femmes, ou Salto de la compagnie El Nucleo, on voit que le festival aime les corps qui décollent, les acrobaties vertigineuses et les farces aériennes. Mais d’autres propositions sauront nous happer : les clowns Lefeuvre et André dans un Parblex ! absurde et drôlement poétique, le dompteur Sylvain Julien qui devient un Monsieur O entièrement dévoué à ses cerceaux, ou les Epiphytes suspendues à leurs branches de la compagnie des Chaussons Rouges. Chaque journée de spectacles, entre matinées en douceur et fin d’après-midi à la fraîche, se termine par un concert ou un DJ set pour d’autres types de tourbillons.

Nathalie Yokel