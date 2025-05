Le Mans fait son cirque

Entre sa Cité du Cirque et sa promenade Newton, les occasions ne manquent pas pour Le Mans de déployer un cirque d’aujourd’hui sous tous ses formats.

Il y a bien sûr les chapiteaux : avec la magnifique création de la compagnie Rasposo – un Hourvari qui célèbre toutes les facettes de la rébellion, fussent-elles ambivalentes – et l’humour décalé façon cabaret de La Faux Populaire, c’est un excellent cru qui défend ici le cirque itinérant. Parmi la multitude de spectacles proposés par Le Plongeoir, Pôle National Cirque du Mans, on remarquera également le focus porté sur deux compagnies, qui depuis 20 ans éclairent le paysage cirque de leurs signatures singulières : L’Eolienne, dont on verra les deux créations Chez soi et Clinch, et Sacékripa, qui reprend l’inénarrable Marée Basse et nous fait découvrir Surcouf. Parmi les créations, la compagnie The Rat Pack donne Sans regrets ? à l’Espal, une exploration acrobatico-cinématographique en hommage aux films apocalyptiques.

Nathalie Yokel