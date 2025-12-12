Un titre qui claque comme une vraie prise au catch : c’est en effet l’univers retenu par Robert Lepage pour mettre en scène la compagnie de cirque FLIP Fabrique

En véritable passionné par le catch, Robert Lepage a repris à son compte tous les codes de ce sport : décor, costumes, personnages, médiatisation… jusqu’aux prises et aux combats qui se jouent sous nos yeux. Et comme rien ne manque, on appréciera de retrouver les attitudes testostéronées, les débordements de puissance, les violences mises en scène, les humiliations banalisées, la compétition exacerbée, le triomphe de soi… en mode copié-collé d’une pratique qui, par extension, accueille ici avec facilité les acrobaties du cirque. Envols et saltos se mettent au service de la lutte et des corps-à-corps bondissants, amplifiant l’effet-show qui ne tend qu’à une chose : nous en mettre plein la vue dans une salle préalablement chauffée à blanc. Heureusement, des numéros virtuoses arrivent à prendre place en dehors des zones de combat et du ring.

A la recherche de la distance critique

Dommage que pour évoluer, la merveilleuse contorsionniste doive sortir de la poubelle dans laquelle des hommes l’on reléguée – car oui, ici, perdre un combat amène les femmes à la déchetterie. Dommage aussi que pour nous émerveiller, le fabuleux jongleur aux diabolos – discipline que l’on voit trop peu – utilise les baguettes et la ficelle ayant servi, quelques minutes plus tôt, à étrangler une femme arbitre. Dans son contexte, Slam ! ne propose malheureusement aucune mise à distance réflexive ; pire, le spectacle entretient des poncifs, cultive des images toutes faites et véhicule des idées contestables. Sans même finalement arriver à la maîtrise technique et chorégraphique du véritable catch, le spectacle mise sur un cirque bien éloigné de ses propres valeurs. Jusqu’à la pluie finale de dollars, qui nous laisse atterrés qu’autant de talents techniques circassiens servent un tel propos dénué de toute critique.

Nathalie Yokel