À la croisée du théâtre et du cabaret, Léna Bokobza-Brunet se métamorphose en drag-queen pour dénoncer les violences sexuelles faites aux femmes. En complicité avec les musiciennes-comédiennes Pauline Chagne et Léa Moreau, la jeune artiste nous ouvre les portes de son intimité et de son imaginaire. Un show combatif, personnel, lumineux, qui arpente des territoires hybrides entre mythologie et autofiction.

Léna Bokobza-Brunet dit que c’est un peu le spectacle qu’elle aurait aimé voir après avoir été violée, à l’âge de 21 ans, le spectacle qui aurait pu l’aider à se sentir moins seule, qui aurait pu la conforter dans son chemin de réparation. Faite de chansons et de mots forts, brûlants, de cris de révolte mais aussi de sourires, parée de paillettes et d’une boule à facettes, cette proposition hybride s’assume et s’affirme comme un manifeste féministe baigné de pop culture, comme un geste de libération s’opposant aux assignations de l’ordre patriarcal. Dans Médusée, il y a bien sûr de la colère. Également une forme de tristesse. Il y a surtout de la tendresse, beaucoup de tendresse, ainsi que de l’humour, de la joie et de l’espoir. L’espoir de voir un monde nouveau, plus juste, se construire. La joie d’apporter sa pierre à l’édifice de cette réinvention, de prendre part au raz de marée que constitue le mouvement de libération de la parole féminine en témoignant de son histoire, en dénonçant la violence et l’emprise, en exigeant le respect et l’égalité.

Sortir de la culture du viol

La jeune autrice, metteuse en scène, comédienne, chanteuse se livre à nous sans fard. Courageusement. Généreusement. Avec puissance et panache. Dans la peau d’une drag queen appelée Médusa, elle crée un show de cabaret qui puise dans toutes sortes d’influences. Elle réinterprète des chansons de Dalida, Kalika, Priscilla ou Cher, qu’elle adapte en français… Elle fait référence à Indiana Jones, Titanic, L’Âge de glace, nous replonge dans une scène des Demoiselles de Rochefort… On est loin, ici, des codes solennels d’un théâtre institutionnel. Léna Bokobza-Brunet veut s’adresser à toutes et tous. Elle le fait avec son cœur, depuis son intimité, en convoquant aussi bien les idoles de son adolescence que le mythe de Méduse, figure transformée en monstre par Athéna pour avoir été violée par Poséidon. Les injustices que subissent les femmes remontent à loin. Elles dépassent le champ de la réalité. C’est pourtant bien le réel qu’éclaire Léna Bokobza-Brunet dans ce spectacle singulier. Au plus proche d’elle, dans un esprit de sororité très touchant, Pauline Chagne et Léa Moreau l’accompagnent et la soutiennent. Elles s’engagent dans la même avancée essentielle vers la lumière.

Manuel Piolat Soleymat