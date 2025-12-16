"Foutoir Céleste" du Cirque exalté

Un cirque sous chapiteau qui tient ses promesses : exaltation, énergie de tous les sens, et envolées célestes !

Le Cirque Exalté tient, avec cette nouvelle création, les vœux formulés dans leur dénomination : leur frénésie, leur fougue et leur enthousiasme caractérisent aussi bien cette fine équipe conduite par Sara Desprez et Angelo Matsakis, que l’état dans lequel ressortent les spectateurs de leur Foutoir Céleste. On les a connus très rock et débridés ; voici une proposition qui emprunte la même énergie mais pousse vers une réflexion humaniste, qui fait, à côté de l’incroyable virtuosité des interprètes, tout l’intérêt du spectacle. Il est avant tout question d’un groupe, dont les rituels vont structurer la pièce. Une magnifique scène d’ouverture les emmène dans une marche circulaire continue, où l’ébauche d’un mouvement perpétuel en constante reconfiguration invite à toujours renouveler leur rapport à l’autre. Les portés acrobatiques s’insèrent peu à peu dans une chorégraphie strictement réglée, mais où le risque, la surprise et la tension ajoutent force, beauté et envoûtement pour un public placé en grande proximité.

Un spectacle envoûtant et contagieux d’humanité

En contrepoint, un personnage va, tout au long du spectacle, apporter mystère et soutien aux évolutions du groupe. Sans quitter son vélo (un BMX plus qu’un traditionnel vélo acrobatique), il est la figure du Coyote, issu de légendes amérindiennes, prompt à jeter le trouble par son ambivalence. Cherchant le contact, la confrontation, ou l’apprivoisement, il s’immisce aussi bien sur la piste que sur la coursive circulaire spécialement créée en haut des gradins, englobant le spectateur dans ses courses folles. Trapèze, jonglage, acrobaties sont poussés à leur plus haut niveau, répondant à la question du risque et de l’invincibilité par des touches de fragilité bienvenue, qui mériteraient encore d’être soulignées, autrement que par les mots. Mais il y a tant d’amour et de générosité dans ce spectacle que l’on se laisse emporter, à rêver de rejoindre ces rondes carnavalesques et sauvages qui font du bien.

Nathalie Yokel